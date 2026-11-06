В Саратове прошла межнациональная патриотическая программа, посвящённая Дню народного единства

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В Саратовской государственной юридической академии состоялась межнациональная патриотическая программа «Народов много — страна одна», приуроченная к Дню народного единства. Организатором мероприятия выступило министерство внутренней региональной и муниципальной политики области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.Мероприятие объединило представителей органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, экспертного сообщества и студентов. Главной темой программы стало укрепление единства народов России через знакомство с культурными традициями, сохранение языкового и культурного многообразия и формирование у молодёжи чувства гордости за свою страну.В холле академии развернулась выставка «Народы России» и тематическая фотовыставка, посвящённая Дню народного единства. Участники смогли познакомиться с культурным многообразием региона, узнать о традициях народов, проживающих в России, и оценить богатство национального наследия.В рамках мероприятия работали интеллектуальные игры, позволившие участникам проверить знания в увлекательном формате, а также серия «круглых столов», посвящённых актуальным вопросам современного общества.Деловая программа включала пять тематических площадок. В ходе дискуссий участники обсудили вопросы сохранения баланса между сохранением культурной самобытности и укреплением общегражданского единства, вопросы сохранения языков народов России, как неотъемлемой части её культурного наследия, а также проблемы формирования и развития стереотипов в медиа-пространстве и образовательной среде. Отдельное внимание было уделено роли просвещения в формировании уважительного отношения к представителям разных национальностей. На площадке «Культура как мост» национальные традиции были представлены как важный инструмент межкультурного диалога и сближения людей.Завершением дня стала яркая концертная программа, подчеркнувшая богатство и самобытность культур народов, проживающих в России. Музыкальные и танцевальные номера позволили участникам ближе познакомиться с традициями разных народов и ощутить общность культурного пространства страны.«Единство народов России — это фундамент, который на протяжении веков помогал нашей стране преодолевать трудности, сохранять стабильность и уверенно смотреть в будущее. Сегодня как никогда важно, чтобы это понимание разделяли все — и молодёжь, и старшее поколение. Единство - это ежедневный труд по сохранению взаимного уважения и диалога. Программа «Народов много — страна одна» — стала площадкой для настоящего межнационального диалога,. Уверена, такие мероприятия помогают не только познакомиться с традициями и обычаями народов, но и сформировать глубокое понимание ценности многообразия нашей страны как основы общего будущего. Правительство области всегда поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира и согласия между людьми»,- отметила министр внутренней региональной и муниципальной политики области Евгения Кознова.