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В Саратове пройдёт форум, который объединит ремесленников, бизнес, музеи и органы власти

Новости
В Саратове пройдёт форум, который объединит ремесленников, бизнес, музеи и органы власти

 
12 ноября в технопарке «Саратов Диджитал» состоится форум «Наследие как актив: управленческие практики, межотраслевые коллаборации, культурные горизонты». Мероприятие призвано раскрыть экономический потенциал наследия и превратить его в рабочий инструмент развития территории.
 
Организатор форума региональная Палата ремёсел при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области и Торгово-промышленной палаты региона. В числе участников ремесленники, представители бизнеса, музеев, органов власти и эксперты в области ремёсел и туризма.
 
Цель форума - разработать прототип системы, в которой ремесло встроено во внутренний туризм Саратовской области через событийный туризм, аутентичные сувениры и открытые мастерские.
 
Прототип - это три дорожные карты (по каждому направлению) с ключевыми шагами, сроками и ответственными, которые после форума станут основой для полноценного проекта системы и её реализации до 2031 года.
 
В рамках форума запланированы:
 
Пленарная сессия с участием ведущих экспертов из Москвы и Саратова. Фокус - на прикладных моделях и работающих кейсах: как интегрировать народные художественные промыслы в турпродукт, как использовать культурный код как ресурс развития.
 
Панельная дискуссия «Барьеры и решения», на которой обсудят реальные препятствия для развития ремесленного и событийного туризма и предложат первые шаги по их преодолению уже в ближайший год.
 
Форсайт-сессия «Сборка» - ключевое событие форума. Участники будут не просто обсуждать проблемы, а проектировать прототип - три дорожные карты по трём направлениям.
 
Нетворкинг, который позволит участникам выстроить новые партнёрства и найти точки соприкосновения между разными отраслями.
 
Регистрация открыта для всех желающих по ссылке. Подробности о форуме размещены по ссылке.
 