В Саратовской области подвели итоги марафона «Неделя добра»
В регионе завершились мероприятия муниципальных Дней единых действий «Неделя добра», организованные в рамках фестиваля «Добро по-саратовски». Инициатива объединила неравнодушных жителей районов области вокруг реализации социально значимых и волонтерских практик.
Программа включила в себя серию тематических направлений добровольческой деятельности:
- в рамках акции «Наше доброе дело» участники совершили свыше 600 полезных дел, направленных на адресную помощь нуждающимся;
- экологическая инициатива «Зеленый патруль» позволила высадить более 1000 саженцев деревьев;
- в ходе зоозащитной акции «Лапы помощи» волонтеры собрали более 235 килограммов корма для бездомных животных;
- жители региона подготовили и направили более 2000 писем со словами поддержки в адрес участников специальной военной операции в рамках патриотической акции «Тепло для героев».
Проведение подобных акций содействует системному развитию добровольческого движения в регионе, вовлечению молодежи в созидательную деятельность и укреплению традиций взаимовыручки и гражданской солидарности на территории Саратовской области.
Программа включила в себя серию тематических направлений добровольческой деятельности:
- в рамках акции «Наше доброе дело» участники совершили свыше 600 полезных дел, направленных на адресную помощь нуждающимся;
- экологическая инициатива «Зеленый патруль» позволила высадить более 1000 саженцев деревьев;
- в ходе зоозащитной акции «Лапы помощи» волонтеры собрали более 235 килограммов корма для бездомных животных;
- жители региона подготовили и направили более 2000 писем со словами поддержки в адрес участников специальной военной операции в рамках патриотической акции «Тепло для героев».
Проведение подобных акций содействует системному развитию добровольческого движения в регионе, вовлечению молодежи в созидательную деятельность и укреплению традиций взаимовыручки и гражданской солидарности на территории Саратовской области.