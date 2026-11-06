В Саратовской области подвели итоги марафона «Неделя добра»

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Программа включила в себя серию тематических направлений добровольческой деятельности:- в рамках акции «Наше доброе дело» участники совершили свыше 600 полезных дел, направленных на адресную помощь нуждающимся;- экологическая инициатива «Зеленый патруль» позволила высадить более 1000 саженцев деревьев;- в ходе зоозащитной акции «Лапы помощи» волонтеры собрали более 235 килограммов корма для бездомных животных;- жители региона подготовили и направили более 2000 писем со словами поддержки в адрес участников специальной военной операции в рамках патриотической акции «Тепло для героев».Проведение подобных акций содействует системному развитию добровольческого движения в регионе, вовлечению молодежи в созидательную деятельность и укреплению традиций взаимовыручки и гражданской солидарности на территории Саратовской области.