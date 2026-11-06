Саратовский теннисист Александр Эсаулов стал обладателем двух золотых медалей Всероссийских соревнований

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В Великом Новгороде завершились Всероссийские соревнования по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, участие в которых приняли более 130 спортсменов из 31 региона России и Казахстана.Саратовскую область представили воспитанники Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Александр Эсаулов и Андрей Рудковский.Мастер спорта международного класса Александр Эсаулов завоевал золото в личном и командном зачетах.Подготовил спортсмена заслуженный тренер России Николай Кирпичников.