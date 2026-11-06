Фестиваль «Колорит народов России» и флешмоб: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства  

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Во всех социозащитных учреждениях области отметили российский государственный праздник 4 ноября – День народного единства.«Участниками патриотических, спортивных и тематических встреч стали сотрудники учреждений и получатели социальных услуг всех возрастов. К этой дате были проведены акции, марафоны, фестивали, концерты, викторины, открытые занятия и мастер-классы», – рассказали в региональном минтруде.Так, в Советском районе с участием «серебряных» волонтеров прошел праздничный концерт «Мы – Едины!», а в Аткарском – «Единство зажигает сердца». В программах звучали песни о Родине и яркие инструментальные композиции.В комплексном центре соцобслуживания населения Красноармейского района встречали представителей организации «Всероссийское общество инвалидов» и ансамбль «Лейся песня». Собравшиеся вспомнили историю памятной даты, читали стихи местных поэтов, пели любимые песни, участвовали в викторинах и завершили день за чашкой ароматного чая.Социальные работники из Дергачевского района вместе с сотрудниками местной библиотеки в селе Демьяс вместе с жителями создали символ праздника, собрав из мелких деталей мозаики яркие брелоки в виде матрешки.Об истории и значении народных обрядов, которые передаются из поколения в поколение, многообразии народных песен, обычаев, традиций различных национальностей узнали участники акции «Мы – едины» в Лысогорском районе.Историко‑познавательный час «Мы едины, значит мы непобедимы» провели для получателей социальных услуг из Марксовского района, мастер-класс по изготовлению из бумаги памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому для подопечных из Краснопартизанского района. А в Дергачевском районе прошел интеллектуально‑развлекательный брейн‑ринг «Вместе мы – Россия».В Ершовском районе в селе Краснянка отметили праздник с песнями и загаданными желаниями.Участники мероприятий из Краснокутского района к 4 ноября представили на дегустацию всем желающим национальные блюда, рассказали о традициях подачи и связанных с ними обрядах. В течение праздника звучали национальные песни. А проживающие Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов «отправились» в многонациональное гастрономическое путешествие. Подопечные с радостью поделились проверенными рецептами и устроили настоящий пир «Жить вкусно».В Энгельсском районе прошел фестиваль национальных костюмов «Колорит народов России», где представители разных национальностей показали свои костюмы, рассказали об их истории и о культуре своего народа.Уникальное панно «Традиционные народные куклы в календарных праздниках и нарядах» создали в творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра соцобслуживания населения Гагаринского административного района.В Балтайском районе за одним столом встретились воспитанники отделения дневного пребывания и «серебряные» волонтеры. Вместе они трудились над созданием памятного сувенира – броши в цветах российского триколора.Получатели социальных услуг Хвалынского района на творческом уроке сделали подарки для своих близких и записали видео с пошаговой инструкцией изготовления.