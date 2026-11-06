В Саратове центральной площадкой «Большого этнографического диктанта» стало Русское подворье

просмотров: 183

Саратовская область присоединилась к XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Главной площадкой региона в этом году стало Русское подворье этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области». Выбор локации не случаен: это пространство символизирует собой основу и неотъемлемую часть этнокультурного многообразия региона, подчеркивая важность сохранения традиций русского народа в контексте единства всех национальностей.Перед началом мероприятия в Парке Победы у мемориала «Вечный огонь» прошла патриотическая акция, объединившая более 200 представителей общественных организаций, а также вузовского сообщества. Участники выстроились в слово «ЕДИНСТВО», держа в руках воздушные шары цветов российского триколора. Акция стала напоминанием о том, что единство начинается с уважения друг к другу и внимания к общей истории.После завершения акции участники направились на центральную площадку диктанта — в Русское подворье, где продолжилось основное просветительское мероприятие.Ведущим диктанта выступил заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Саратовской области Александр Гранков. Он отметил важность события в преддверии Дня народного единства:«Большой этнографический диктант традиционно проводится в преддверии Дня народного единства. В мире и согласии в Саратовской области живут представители более 130 национальностей, и подобные проекты помогают укреплять взаимное уважение и интерес к традициям друг друга».Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Евгения Кознова подчеркнула объединяющую и просветительскую роль диктанта:«Большой этнографический диктант для нашего региона — это не просто проверка знаний, это живой разговор о культуре и традициях более 130 народов, которые живут бок о бок на саратовской земле. Когда человек отвечает на вопросы о быте, обычаях, истории соседей, он начинает лучше их понимать — а значит, учится уважать. Акция сближает поколения: сегодня за партами вместе сидят студенты, ветераны, казаки, участники специальной военной операции. Это отличная школа межкультурного диалога — через живое участие. Уверена, что после диктанта многие захотят узнать больше о народах нашего региона».Диктант сохранил привычную структуру: участникам предстояло ответить на 30 вопросов. Из них 20 — общефедеральных и 10 — региональных, раскрывающих особенности этнокультурного ландшафта Саратовской области. На каждый вопрос отводилось полторы минуты, а общая продолжительность тестирования составила 45 минут.В мероприятиях приняли участие члены Общественной палаты области, руководители национально-культурных, религиозных, ветеранских и военно-патриотических организаций, представители казачьих обществ, участники специальной военной операции, а также студенты саратовских вузов. Мероприятия в очередной раз показали единство народов и поколений Саратовской области.