6 ноября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:05 | 06 ноября
В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством
12:30 | 06 ноября
Пушкинская библиотека стала образцом эффективности в рамках нацпроекта
11:41 | 06 ноября
В Саратовской области подвели итоги марафона «Неделя добра»
11:10 | 06 ноября
Два золота, серебро и бронза: саратовская сыроварня стала призером международного конкурса «Open Cheese 2026»
17:28 | 05 ноября
Делегация Саратовской области приняла участие в международной неделе «Народы России» в Москве  
17:20 | 05 ноября
Школьники знакомятся с профессиями в сфере беспилотных технологий  
15:30 | 05 ноября
В Саратове пройдёт форум, который объединит ремесленников, бизнес, музеи и органы власти
14:39 | 05 ноября
Саратовский теннисист Александр Эсаулов стал обладателем двух золотых медалей Всероссийских соревнований
12:50 | 05 ноября
В Саратовской области создадут межведомственную группу по сопровождению детей-сирот
12:30 | 05 ноября
Фестиваль «Колорит народов России» и флешмоб: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства  
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Студенты получат по 1 млн рублей на реализацию стартапов

Новости

Фонд содействия инновациям объявил о старте 8‑й очереди конкурса «Студенческий стартап». Победители получат грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего стартап‑проекта.

 
К участию приглашаются студенты российских вузов (в том числе иностранные), аспиранты, ординаторы, а также весенние выпускники университетских акселерационных программ и тренингов.
 
Отбор проектов проводится по семи тематическим направлениям:
цифровые технологии;
медицина и технологии здоровьесбережения;
химические технологии и новые материалы;
новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
биотехнологии;
ресурсосберегающая энергетика;
креативные индустрии.
 
Прием заявок продлится до 1 декабря 2026 года. Подробнее по ссылке: https://www.fasie.ru.
 
Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».
 