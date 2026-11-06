Студенты получат по 1 млн рублей на реализацию стартапов
Фонд содействия инновациям объявил о старте 8‑й очереди конкурса «Студенческий стартап». Победители получат грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего стартап‑проекта.
К участию приглашаются студенты российских вузов (в том числе иностранные), аспиранты, ординаторы, а также весенние выпускники университетских акселерационных программ и тренингов.
Отбор проектов проводится по семи тематическим направлениям:
цифровые технологии;
медицина и технологии здоровьесбережения;
химические технологии и новые материалы;
новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
биотехнологии;
ресурсосберегающая энергетика;
креативные индустрии.
Прием заявок продлится до 1 декабря 2026 года. Подробнее по ссылке: https://www.fasie.ru.
Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».