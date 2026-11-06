Студенты получат по 1 млн рублей на реализацию стартапов

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К участию приглашаются студенты российских вузов (в том числе иностранные), аспиранты, ординаторы, а также весенние выпускники университетских акселерационных программ и тренингов.Отбор проектов проводится по семи тематическим направлениям:цифровые технологии;медицина и технологии здоровьесбережения;химические технологии и новые материалы;новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;биотехнологии;ресурсосберегающая энергетика;креативные индустрии.Прием заявок продлится до 1 декабря 2026 года. Подробнее по ссылке: https://www.fasie.ru.Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».