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В Энгельсском районе прошел III межрегиональный детский форум «Театральные каникулы»

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В Энгельсском районе прошел III межрегиональный детский форум «Театральные каникулы»

 
В социально-оздоровительном центре «Ударник» в Энгельсском районе прошел III межрегиональный детский форум «Театральные каникулы». Мероприятие объединило 100 учащихся и преподавателей театральных отделений детских школ искусств из Саратовской, Самарской, Ульяновской областей и Чувашской Республики.
 
Форум был реализован автономной некоммерческой органищацией «Центр поддержки культуры, образования, патриотического воспитания и туризма «Наше время» при грантовой поддержке Правительства области.
 
В течение четырех дней для участников было организовано четыре профильных мастер-класса по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Занятия провели ведущие педагоги саратовских театральных учебных заведений, а также приглашенный профессор Театрального института имени Бориса Щукина Мария Оссовская. В рамках мастер-классов и творческих встреч участники познакомились с историями профессионального становления артистов и особенностями театральной жизни региона.
 
Образовательный блок включал два профильных мастер-класса. Приглашенные эксперты провели для ребят занятия по сценическому движению и пластике, а также по актерскому мастерству с разбором системы К.С. Станиславского. Участники форума подготовили и провели концерт, в котором пародировали известных людей, музыкальные группы, телешоу и фильмы.
 
Fктер театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» Александр Кравцов провел мастер-класс по актерской импровизации. Состоялся показ перформанса «Лента дружбы», посвященного культурному многообразию народов Саратовской области. По итогам форума всем участникам были вручены сертификаты.
 
«Третий год подряд форум «Театральные каникулы» подтверждает статус одной из ключевых образовательных площадок Приволжского федерального округа. Он создает уникальную среду, где происходит не только профессиональный рост юных деятелей искусств, но и настоящее зарождение дружбы между регионами. Мы уже закладываем фундамент для IV форума, который планируем в 2027 году, чтобы вновь собрать самую талантливую молодежь»,— отметил руководитель Центра поддержки культуры, образования, патриотического воспитания и туризма «Наше время» Сергей Внуков.
 