«Ночь искусств» объединит Саратовскую область  

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3 и 4 ноября Саратовская область традиционно присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа» и будет приурочена ко Дню народного единства. Акция объединит музеи, театры, библиотеки и дома культуры региона, которые подготовили яркие тематические программы — как очные, так и онлайн.Жителей и гостей области ждут экскурсии, выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы. Особое место в программе займут события, посвященные Году единства народов России, общим традициям и культурному наследию страны.«Это особенный праздник для всех, кто любит искусство и хочет открыть для себя богатство культурной жизни нашего региона. Музеи, театры, библиотеки и дома культуры Саратовской области подготовили яркие тематические программы — как очные, так и онлайн. Приглашаю каждого провести эти дни в кругу семьи и друзей, прикоснуться к искусству, открыть новые имена и почувствовать, насколько богата и разнообразна культура Саратовской области. Пусть «Ночь искусств» станет для нас еще одним поводом встретиться, вдохновиться и укрепить чувство единства», - отметила Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области.«Ночь искусств» проводится в России с 2013 года и ежегодно проводится накануне Дня народного единства. Учреждения культуры в эти дни работают в особом формате, предлагая посетителям программы для разных возрастов и интересов.Полная программа «Ночи искусств» в Саратовской области доступна на портале «Культура.РФ»: https://www.culture.ru/afisha/saratovskaya-oblast/tags-noch-iskusstv