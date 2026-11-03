Изменится режим работы МФЦ в День народного единства

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3 ноября – рабочий день в центрах сокращен на 1 час;4 ноября – нерабочий праздничный день;5 ноября – центры возобновляют работу.Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», или через «Чат-бот МФЦ Саратовской области» в МАX.Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.