Изменится режим работы МФЦ в День народного единства
В связи с празднованием Дня народного единства центры «Мои Документы» региона вносят изменения в график
3 ноября – рабочий день в центрах сокращен на 1 час;
4 ноября – нерабочий праздничный день;
5 ноября – центры возобновляют работу.
Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», или через «Чат-бот МФЦ Саратовской области» в МАX.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.
3 ноября – рабочий день в центрах сокращен на 1 час;
4 ноября – нерабочий праздничный день;
5 ноября – центры возобновляют работу.
Уточнить постоянный график работы центров можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», или через «Чат-бот МФЦ Саратовской области» в МАX.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.