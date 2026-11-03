В связи с ремонтом изменилось расписание пригородных поездов
С 1 по 30 ноября изменилось расписание движения некоторых пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:
- №6434 Аткарск – Анисовка будет отправляться ежедневно со ст. Аткарск в 16:28 (на 1 час 41 минуту позже) и прибывать на ст. Анисовка в 20:03 (на 1 час 46 минут позже);
- №6118 Тарханы – Анисовка будет отправляться ежедневно со ст. Тарханы согласно действующему расписанию в 16:35, прибывать на ст. Анисовка в 19:46 (на 18 минут позже);
- №6483 Анисовка – Аткарск будет отправляться ежедневно со ст. Анисовка в 19:55 (на 2 часа 20 минут позже), прибывать на ст. Аткарск в 23:21 (на 2 часа 41 минуту позже).
С 1 по 30 ноября сокращенным маршрутом проследуют пригородные поезда:
- №6026 Саратов-1 – Ершов проследует сокращенным маршрутом Анисовка - Ершов. Отправление со ст. Анисовка по воскресеньям в 16:10, прибытие на ст. Ершов в 18:29;
- №6518 Саратов-1 – Александров Гай проследует сокращенным маршрутом Анисовка – Александров Гай. Отправление со ст. Анисовка по пятницам и воскресеньям в 17:48 прибытие на ст. Александров Гай в 22:25;
- №6022 Саратов-1 – Ершов проследует сокращенным маршрутом Анисовка – Ершов. Отправление со ст. Анисовка по четвергам и пятницам в 18:28, прибытие на ст. Ершов в 20:47.
С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте пригородной компании АО «Саратовская ППК».
Министерство транспорта области по данным АО «Саратовская ППК»
- №6434 Аткарск – Анисовка будет отправляться ежедневно со ст. Аткарск в 16:28 (на 1 час 41 минуту позже) и прибывать на ст. Анисовка в 20:03 (на 1 час 46 минут позже);
- №6118 Тарханы – Анисовка будет отправляться ежедневно со ст. Тарханы согласно действующему расписанию в 16:35, прибывать на ст. Анисовка в 19:46 (на 18 минут позже);
- №6483 Анисовка – Аткарск будет отправляться ежедневно со ст. Анисовка в 19:55 (на 2 часа 20 минут позже), прибывать на ст. Аткарск в 23:21 (на 2 часа 41 минуту позже).
С 1 по 30 ноября сокращенным маршрутом проследуют пригородные поезда:
- №6026 Саратов-1 – Ершов проследует сокращенным маршрутом Анисовка - Ершов. Отправление со ст. Анисовка по воскресеньям в 16:10, прибытие на ст. Ершов в 18:29;
- №6518 Саратов-1 – Александров Гай проследует сокращенным маршрутом Анисовка – Александров Гай. Отправление со ст. Анисовка по пятницам и воскресеньям в 17:48 прибытие на ст. Александров Гай в 22:25;
- №6022 Саратов-1 – Ершов проследует сокращенным маршрутом Анисовка – Ершов. Отправление со ст. Анисовка по четвергам и пятницам в 18:28, прибытие на ст. Ершов в 20:47.
С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте пригородной компании АО «Саратовская ППК».
Министерство транспорта области по данным АО «Саратовская ППК»