В связи с ремонтом изменилось расписание пригородных поездов

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- №6434 Аткарск – Анисовка будет отправляться ежедневно со ст. Аткарск в 16:28 (на 1 час 41 минуту позже) и прибывать на ст. Анисовка в 20:03 (на 1 час 46 минут позже);- №6118 Тарханы – Анисовка будет отправляться ежедневно со ст. Тарханы согласно действующему расписанию в 16:35, прибывать на ст. Анисовка в 19:46 (на 18 минут позже);- №6483 Анисовка – Аткарск будет отправляться ежедневно со ст. Анисовка в 19:55 (на 2 часа 20 минут позже), прибывать на ст. Аткарск в 23:21 (на 2 часа 41 минуту позже).С 1 по 30 ноября сокращенным маршрутом проследуют пригородные поезда:- №6026 Саратов-1 – Ершов проследует сокращенным маршрутом Анисовка - Ершов. Отправление со ст. Анисовка по воскресеньям в 16:10, прибытие на ст. Ершов в 18:29;- №6518 Саратов-1 – Александров Гай проследует сокращенным маршрутом Анисовка – Александров Гай. Отправление со ст. Анисовка по пятницам и воскресеньям в 17:48 прибытие на ст. Александров Гай в 22:25;- №6022 Саратов-1 – Ершов проследует сокращенным маршрутом Анисовка – Ершов. Отправление со ст. Анисовка по четвергам и пятницам в 18:28, прибытие на ст. Ершов в 20:47.С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте пригородной компании АО «Саратовская ППК».Министерство транспорта области по данным АО «Саратовская ППК»