Объявлены победители XII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой

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В областном Центре народного творчества имени Руслановой состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей XII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой. Мероприятие стало финальным событием Всероссийского этнокультурного проекта «С Валенками по России», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Проект объединил города и сёла России, а также людей, бережно сохраняющих народные традиции и искренне любящих народную культуру.«Все эти дни в Центре народного творчества царила необыкновенная атмосфера народного творчества и единства. Здесь оживали история и традиции. В каждом звучащем голосе звучала душа народа. И эти дни ещё раз показали, как богата талантами наша земля, как велика любовь к народной песне», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Приз главы региона получил Егор Бодарев из Саратовской области.Еще одна представительница региона - Ирина Веретенникова – стала обладателем приза за лучшую работу на конкурсе-выставке «Узоры родного края».После награждения состоялся яркий гала-концерт с участием лауреатов конкурса.Особенным подарком для слушателей стали номера в исполнении членов жюри: народных артистов Российской Федерации Елены Сапоговой, Василия Овсянникова и Надежды Крыгиной, а также заслуженного работника культуры Самарской области Наталии Бикметовой.Зрители активно подпевали любимые песни, произведения известных композиторов и композиции из репертуара Лидии Руслановой.