В Ершовском районе обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики

просмотров: 199

В рамках совещания особое внимание было уделено работе в местах компактного проживания граждан различных национальностей. Участники детально проанализировали существующие проблемы в данных муниципалитетах, оценили эффективность профилактических мероприятий и результаты работы по социокультурной адаптации представителей отдельных национальных групп. Обращено внимание на расширение практики проведения выездных рабочих групп в отдалённых населённых пунктах, где проживают представители разных этносов.Подводя итоги обсуждения, министр внутренней региональной и муниципальной политики области Евгения Кознова отметила: «Именно в муниципалитетах решаются самые чувствительные вопросы и формируется повседневная атмосфера взаимопонимания. Поэтому важно не ограничиваться общими мероприятиями, а вести постоянную точечную работу, регулярно выезжать в населённые пункты, слышать людей и оперативно реагировать на их запросы. Именно такой подход позволяет предотвращать риски и укреплять межнациональное согласие».Участники совещания подчеркнули необходимость комплексного подхода к реализации государственной национальной политики в муниципалитетах. Было отмечено, что в местах компактного проживания представителей разных национальностей важно на системной основе проводить мониторинговую и профилактическую работу.