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К 2030 году в регионе будут работать не менее 12 промышленных кластеров

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Министр экономического развития области Илья Емельянов доложил о мерах по развитию инвестиционного потенциала и стимулированию капитальных вложений в экономику региона на депутатских слушаниях.




Фонд развития промышленности Саратовской области напрямую работает над развитием инвестиционного потенциала региона. Его программы финансовой поддержки охватывают создание и серийный выпуск новой конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий и модернизацию производств.

«При поддержке Фонда промышленные предприятия региона открыли 15 новых производств, приобрели 10 производственных линий и 107 единиц технологического оборудования. Объем произведенной и реализованной продукции превысил 18 млрд рублей, в бюджет поступило более 313 млн рублей налогов, а частные инвестиции составили свыше 860 млн рублей», — подчеркнул глава ведомства.

Еще одно направление — кластерная политика. Регион присоединился к федеральной программе «Прокластеры». Первый межрегиональный промышленный кластер оборудования нефтегазового комплекса объединил ведущие предприятия Саратовской и Воронежской областей. В октябре текущего года появился кластер по производству подшипниковой продукции. До конца года планируется создать еще один, а к 2030 году — не менее 12.
На рост производственных мощностей работает федеральный проект «Производительность труда» — он помогает предприятиям перестраивать внутренние процессы без привлечения дополнительных ресурсов. В нем уже участвуют 111 предприятий региона, им удалось увеличить выработку в среднем на 79%.

Развивается и особая экономическая зона региона. Она входит в число лидеров среди зон технико-внедренческого типа по объему инвестиций — более 72 млрд рублей. Резиденты создали 518 рабочих мест, что почти на 10% превышает план.

«Развитие экспортного потенциала — одно из ключевых направлений повышения инвестиционной привлекательности Саратовской области. Для достижения национальной цели — увеличить к 2030 году объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом — разработана Экспортная стратегия Саратовской области. Ее реализация нацелена в том числе на модернизацию и расширение инвестиционных проектов в ключевых экспортно ориентированных отраслях экономики региона: металлургической, химической, стекольной промышленности и агропромышленном комплексе. По итогам первого полугодия 2026 года область вошла в топ-20 регионов страны (17 место) в рейтинге по объему несырьевого неэнергетического экспорта», — отметил министр.

Дополняет эту работу внедрение Регионального экспортного стандарта 3.0. Он предлагает набор стимулирующих инструментов, активизирующих экспортную деятельность региона. Стандарт внедрен почти на 88%.

Экспортерам, а также малому и среднему бизнесу региона доступен широкий комплекс мер федеральной и региональной поддержки, которые оказываются, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.