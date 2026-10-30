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Студенты Педагогического института СГУ получили награды на Всемирном конкурсе «Проектируем будущее» в Пекине

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Студенты Педагогического института СГУ получили награды на Всемирном конкурсе «Проектируем будущее» в Пекине

 
Команда SixDots Педагогического института СГУ имени Н.Г.Чернышевского приняла участие во Всемирном конкурсе «Проектируем будущее» в Пекине. За победу в финале боролись 25 университетских команд из 20 стран и регионов. Сборная разработала приложение Point of View для преобразования шрифта Брайля в обычный текст и представила страну на всемирном финале.
 
В состав команды вошли студенты факультета гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков Гнуяру Кедессина, Александра Шилова и Ксения Шишкина, а также студенты факультета физико-математических и естественно-научных дисциплин Александр Наумов и Даниил Конин.
 
Команду отметили сразу в двух специальных номинациях: «Best AI Stakeholder Award» – «Лучший стейкхолдер в сфере ИИ» и «Excellent Design Award» – «Выдающееся дизайн-решение».
 