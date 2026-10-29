Муниципалитеты рассмотрят вопрос создания нового муниципального округа
Решение Горновского городского поселения предусматривает создание Краснопартизанского муниципального округа Саратовской области с административным центром в р.п. Горный.
Данное решение принято к рассмотрению Советом Рукопольского сельского поселения, Собраниями муниципального округа Михайловский и Краснопартизанского муниципального района.
Данное решение принято к рассмотрению Советом Рукопольского сельского поселения, Собраниями муниципального округа Михайловский и Краснопартизанского муниципального района.