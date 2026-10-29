29 октября 2026 ЧЕТВЕРГ
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16:00 | 29 октября
«Народная песня — это живая история»: на лекции Общества «Знание» в Саратове поговорили об истоках единства России
15:21 | 29 октября
Саратовская область реализует три проекта СПИК 2.0 на 65 миллиардов рублей
15:00 | 29 октября
Юридический колледж: программы, поступление и профессии
11:38 | 29 октября
Муниципалитеты рассмотрят вопрос создания нового муниципального округа
09:00 | 29 октября
Делегация Саратовской области принимает участие во Всероссийском форуме «Креативный код. Россия»
20:46 | 28 октября
Пожар близ села Лох ликвидирован
17:00 | 28 октября
В Саратовской области ввели налоговые льготы для пострадавших от БПЛА продавцов «Озона»
17:00 | 28 октября
Саратовский театр драмы передал Добровольческому корпусу антидроновый комплекс
16:02 | 28 октября
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15:00 | 28 октября
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Муниципалитеты рассмотрят вопрос создания нового муниципального округа

Новости
Решение Горновского городского поселения предусматривает создание Краснопартизанского муниципального округа Саратовской области с административным центром в р.п. Горный.


Данное решение принято к рассмотрению Советом Рукопольского сельского поселения, Собраниями муниципального округа Михайловский и Краснопартизанского муниципального района.