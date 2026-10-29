Делегация Саратовской области принимает участие во Всероссийском форуме «Креативный код. Россия»

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28 ноября делегация Саратовской области работает на Всероссийском форуме «Креативный код. Россия». В рамках деловой программы состоялась открывающая сессия на тему «Экономика смыслов: бренд как локомотив креативных проектов. Будущее креативной экономики».В дискуссии приняли участие ведущие эксперты и руководители федерального уровня. Модератором сессии выступил Александр Потехин, председатель Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада, директор регионального информационного центра «ТАСС Северо-Запад».Участники заседания обсудили векторы развития креативной экономики, роль брендов в продвижении локальных проектов и будущее отрасли.Саратовскую область на форуме представляют начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики региона Виктория Гребнева и заместитель начальника отдела креативных индустрий и промышленного туризма Корпорации развития области Ирина Медцова.«Участие в мероприятии такого уровня позволяет региону изучить лучшие федеральные практики, укрепить межрегиональные связи и определить новые точки роста для креативного сектора экономики Саратовской области», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.