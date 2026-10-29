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Делегация Саратовской области принимает участие во Всероссийском форуме «Креативный код. Россия»

Новости
Делегация Саратовской области принимает участие во Всероссийском форуме «Креативный код. Россия»

 
28 ноября делегация Саратовской области работает на Всероссийском форуме «Креативный код. Россия». В рамках деловой программы состоялась открывающая сессия на тему «Экономика смыслов: бренд как локомотив креативных проектов. Будущее креативной экономики».
 
В дискуссии приняли участие ведущие эксперты и руководители федерального уровня. Модератором сессии выступил Александр Потехин, председатель Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада, директор регионального информационного центра «ТАСС Северо-Запад».
 
Участники заседания обсудили векторы развития креативной экономики, роль брендов в продвижении локальных проектов и будущее отрасли.
 
Саратовскую область на форуме представляют начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики региона Виктория Гребнева и заместитель начальника отдела креативных индустрий и промышленного туризма Корпорации развития области Ирина Медцова.
 
«Участие в мероприятии такого уровня позволяет региону изучить лучшие федеральные практики, укрепить межрегиональные связи и определить новые точки роста для креативного сектора экономики Саратовской области», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.
 