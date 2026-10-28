Школьники осваивают основы военной подготовки на программе «Дзержинец»
В региональном центре «Галактика 64» проходит военно-патриотическая программа «Дзержинец» для учащихся 8-10 классов, ориентированных на профессии защитника Отечества.
Программу проводят преподаватели Саратовского военного института войск национальной гвардии. Они помогают школьникам закрепить знания по истории России и получить базовые практические навыки в области огневой, тактической, медицинской подготовки и радиационной, химической и биологической защиты.
«В первый день 20 школьников познакомились с программой, прошли физическую подготовку и сыграли в лазертаг, который стал практикой тактического мышления: ребята учились распределять роли и корректировать действия по ходу боя», — рассказал заместитель министра образования области Михаил Попов.