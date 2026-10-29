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Пожар близ села Лох ликвидирован

Новости
В Новобурасском районе ликвидировано горение в лесном массиве вблизи села Лох. Угроза распространения огня полностью устранена, ситуация находится под контролем оперативных служб.



Как сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин, в настоящее время обстановка в зоне лесного пожара в Новобурасском районе стабилизирована.
"Хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в тушении: сотрудникам МЧС, областной службе спасения, пожарным расчётам и работникам лесхоза. Ваш профессионализм и слаженные действия позволили защитить наши леса и дома", — отметил Денис Трошин.

Для исключения риска повторного возгорания на месте инцидента организован контроль.