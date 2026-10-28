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Свыше шести тысяч единиц: Значительное обновление медицинской техники в районах Саратовской области

Новости / Здоровье
Свыше шести тысяч единиц: Значительное обновление медицинской техники в районах Саратовской области

 
Диагностическая база первичного звена здравоохранения Саратовской области существенно обновлена. За пять лет в районные больницы области поставлено свыше шести тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 41 флюорограф, 34 маммографа, 54 рентген-аппарата, 14 КТ и 3 МРТ, 369 санитарных автомобилей и 7 передвижных мобильных комплексов.
 
В 2026 году приобретено 10 единиц тяжелого диагностического оборудования для девяти медицинских организаций.
 
«В рамках нацпроекта диагностическая база первичного звена здравоохранения Саратовской области существенно обновлена. Например, до 2020 года в Саратовской области в поликлиническом звене не было ни одного МРТ-аппарата. С 2020 года в рамках различных программ лечебные учреждения области получили 20 современных МРТ-аппаратов. Новое высокоточное оборудование помогает в постановке первичного диагноза, комплексном обследовании организма, планировании хирургических операций, мониторинге состояния пациента, прошедшего лечение», – рассказал и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта рассчитана до 2025 года, однако решением Президента РФ Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 