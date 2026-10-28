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Областные учреждения культуры готовят творческие мероприятия ко Дню народного единства

Новости
Областные учреждения культуры готовят творческие мероприятия ко Дню народного единства

 
Областные учреждения культуры готовят серию творческих мероприятий, посвящённых Дню народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздничная программа направлена на укрепление гражданского согласия, сохранение исторической памяти и поддержку народного творчества.
 
Одним из ярких событий станет выставка рисунков «Будущее страны – в единстве», которая откроется 1 ноября в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой. Экспозиция будет работать в холле первого этажа.
 
Юные художники изостудии «Палитра» и кружка рисования «Акварель» под руководством Анастасии Нужновой представят свои работы о России, её прошлом, настоящем и будущем. В рисунках отражены мечты детей и подростков о гармоничном развитии страны, дружбе народов и единстве граждан.
 
Выставка станет частью широкой программы учреждений культуры, приуроченной к праздничной дате. Она призвана поддержать творческую инициативу детей и молодёжи, раскрыть их художественный потенциал и воспитать чувство любви к Родине через искусство.
 
Вход свободный.
 