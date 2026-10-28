Областные учреждения культуры готовят творческие мероприятия ко Дню народного единства

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Областные учреждения культуры готовят серию творческих мероприятий, посвящённых Дню народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздничная программа направлена на укрепление гражданского согласия, сохранение исторической памяти и поддержку народного творчества.Одним из ярких событий станет выставка рисунков «Будущее страны – в единстве», которая откроется 1 ноября в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой. Экспозиция будет работать в холле первого этажа.Юные художники изостудии «Палитра» и кружка рисования «Акварель» под руководством Анастасии Нужновой представят свои работы о России, её прошлом, настоящем и будущем. В рисунках отражены мечты детей и подростков о гармоничном развитии страны, дружбе народов и единстве граждан.Выставка станет частью широкой программы учреждений культуры, приуроченной к праздничной дате. Она призвана поддержать творческую инициативу детей и молодёжи, раскрыть их художественный потенциал и воспитать чувство любви к Родине через искусство.Вход свободный.