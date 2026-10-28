Лесопожарная обстановка у села Лох стабилизирована

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«В настоящее время обстановка в зоне лесного пожара в Новобурасском районе стабилизирована. Сейчас проводится дотушивание тлеющего валежника, лесной подстилки и сухостоя. На месте работает спецтехника. Угрозы населенным пунктам нет», - отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин.Параллельно с дотушиванием проводится окарауливание кромки места пожара, чтобы исключить повторное возгорание. Мониторинг ведётся непрерывно. Используется наземное патрулирование, видеонаблюдение и данные спутников.