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Лесопожарная обстановка у села Лох стабилизирована
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Лесопожарная обстановка у села Лох стабилизирована

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Лесопожарная обстановка у села Лох стабилизирована




«В настоящее время обстановка в зоне лесного пожара в Новобурасском районе стабилизирована. Сейчас проводится дотушивание тлеющего валежника, лесной подстилки и сухостоя. На месте работает спецтехника. Угрозы населенным пунктам нет», - отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин.

Параллельно с дотушиванием проводится окарауливание кромки места пожара, чтобы исключить повторное возгорание. Мониторинг ведётся непрерывно. Используется наземное патрулирование, видеонаблюдение и данные спутников.