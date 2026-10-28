В Саратовской области ввели налоговые льготы для пострадавших от БПЛА продавцов «Озона»

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Документ вводит налоговые преференции для пострадавших от террористических атак партнёров группы «Интернет Решения» — торговой площадки «Озон». Помимо федеральных отсрочек по налогам, налогоплательщики полностью освобождаются от уплаты налога на имущество за 2026 год, а также от транспортного налога — в отношении грузовых автомобилей.«Кроме этого в 2026 году для плательщиков УСН снизятся ставки: с 6% до 2%, если объект налогообложения — доходы, и с 15% до 7,5%, если доходы за минусом расходов», — отметил министр экономического развития Илья Емельянов.