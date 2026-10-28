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В Саратовской области ввели налоговые льготы для пострадавших от БПЛА продавцов «Озона»

Новости
В Саратовской области приняли меры поддержки продавцов «Озона», пострадавших от атак БПЛА. Законопроект одобрен на заседании Саратовской областной Думы.



Документ вводит налоговые преференции для пострадавших от террористических атак партнёров группы «Интернет Решения» — торговой площадки «Озон». Помимо федеральных отсрочек по налогам, налогоплательщики полностью освобождаются от уплаты налога на имущество за 2026 год, а также от транспортного налога — в отношении грузовых автомобилей.

«Кроме этого в 2026 году для плательщиков УСН снизятся ставки: с 6% до 2%, если объект налогообложения — доходы, и с 15% до 7,5%, если доходы за минусом расходов», — отметил министр экономического развития Илья Емельянов.