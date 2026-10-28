Школьники и студенты Ивантеевского района познакомились с работой предприятий АПК

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В профориентационных мероприятиях приняли участие студенты Ивантеевского техникума агропромышленных технологий и управления и ученики средней школы имени И.Ф. Дремова.В К(Ф)Х Мусаиба Агаларова ребятам продемонстрировали сельскохозяйственную технику, на которой трудятся работники сельхозпредприятия, рассказали об ее устройстве и ремонте. Особенный интерес вызвал цех по переработке яблок, где экскурсантам показали полный цикл производства – от хранения урожая в холодильниках до конвейерной мойки и отжима сока.В ходе знакомства с работой ООО «Росток», специализирующегося на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур, студенты смогли увидеть, как проходит процесс очистки маслосемян подсолнечника от примесей и как хранится зерно в специальных полимерных рукавах, узнали о правилах консервация сельскохозяйственной техники на межсезонный период. Также ребята смогли задать вопросы главному инженеру предприятия Ивану Москаленко и сошлись во мнении, что подобные визиты на реальное производство способствуют более глубокому пониманию выбранной специальности.А на площадке техникума учащиеся 7-9 классов смогли попробовать себя в управлении комбайном на современном симуляторе и изучили внутреннее устройство трактора.Экскурсии были нацелены на подробное знакомство ребят с возможностями рабочих профессий, привлечение молодежи в реальный сектор экономики и решение задач федерального проекта «Кадры в АПК», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».