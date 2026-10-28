28 октября 2026 СРЕДА
Новости
17:00 | 28 октября
В Саратовской области ввели налоговые льготы для пострадавших от БПЛА продавцов «Озона»
17:00 | 28 октября
Саратовский театр драмы передал Добровольческому корпусу антидроновый комплекс
16:02 | 28 октября
Школьники осваивают основы военной подготовки на программе «Дзержинец»
15:00 | 28 октября
Областные учреждения культуры готовят творческие мероприятия ко Дню народного единства
14:30 | 28 октября
Лесопожарная обстановка у села Лох стабилизирована
13:30 | 28 октября
Свыше шести тысяч единиц: Значительное обновление медицинской техники в районах Саратовской области
12:30 | 28 октября
Школьники и студенты Ивантеевского района познакомились с работой предприятий АПК
11:26 | 28 октября
Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Музеи СВО: хранители ратной истории»
09:00 | 28 октября
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ
15:00 | 27 октября
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 19 грантовый конкурс
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовский театр драмы передал Добровольческому корпусу антидроновый комплекс

Новости
Саратовский театр драмы передал Добровольческому корпусу антидроновый комплекс

 
Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова передал представителям Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ антидроновый комплекс. Оборудование приобретено на средства, собранные работниками театра в рамках благотворительной акции.
 
Передача состоялась 26 октября в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» на открытии выставки «Добровольческий корпус МО РФ – три года на передовой».
 
В мероприятии участвовали директор Владимир  Петренко и артист Валерий  Малинин. Они вручили представителям корпуса антидроновый комплекс, который предназначен для защиты бойцов от беспилотных летательных аппаратов.
 
«Мы надеемся, что наш вклад в специальную военную операцию поможет спасти жизни нашим бойцам», – отметил директор Саратовского театра драмы Владимир Петренко.
 
Акция стала еще одним вкладом коллектива Саратовского театра драмы в поддержку участников специальной военной операции. Средства на приобретение оборудования были собраны работниками театра.
 