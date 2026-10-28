Саратовский театр драмы передал Добровольческому корпусу антидроновый комплекс
Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова передал представителям Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ антидроновый комплекс. Оборудование приобретено на средства, собранные работниками театра в рамках благотворительной акции.
Передача состоялась 26 октября в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» на открытии выставки «Добровольческий корпус МО РФ – три года на передовой».
В мероприятии участвовали директор Владимир Петренко и артист Валерий Малинин. Они вручили представителям корпуса антидроновый комплекс, который предназначен для защиты бойцов от беспилотных летательных аппаратов.
«Мы надеемся, что наш вклад в специальную военную операцию поможет спасти жизни нашим бойцам», – отметил директор Саратовского театра драмы Владимир Петренко.
Акция стала еще одним вкладом коллектива Саратовского театра драмы в поддержку участников специальной военной операции. Средства на приобретение оборудования были собраны работниками театра.