Саратовский театр драмы передал Добровольческому корпусу антидроновый комплекс

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Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова передал представителям Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ антидроновый комплекс. Оборудование приобретено на средства, собранные работниками театра в рамках благотворительной акции.Передача состоялась 26 октября в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» на открытии выставки «Добровольческий корпус МО РФ – три года на передовой».В мероприятии участвовали директор Владимир Петренко и артист Валерий Малинин. Они вручили представителям корпуса антидроновый комплекс, который предназначен для защиты бойцов от беспилотных летательных аппаратов.«Мы надеемся, что наш вклад в специальную военную операцию поможет спасти жизни нашим бойцам», – отметил директор Саратовского театра драмы Владимир Петренко.Акция стала еще одним вкладом коллектива Саратовского театра драмы в поддержку участников специальной военной операции. Средства на приобретение оборудования были собраны работниками театра.