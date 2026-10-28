Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Музеи СВО: хранители ратной истории»

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В 2026 году проводится конкурс «Музеи СВО: хранители ратной истории». К участию приглашаются музеи, образовательные организации, музейные специалисты и учащиеся, реализующие проекты и программы, посвященные специальной военной операции.Участниками конкурса могут стать государственные и муниципальные музеи; музеи школ и колледжей, детские сады, где есть музейный уголок, посвященный специальной военной операции, музейные работники и сотрудники учреждений музейного типа, учащиеся школ, колледжей и организаций дополнительного образования.Конкурс проводится по трем номинациям:«Лучший музей СВО»;«Лучший экскурсовод»;«Лучший музейный проект».Победителей ждут ценные подарки.Конкурс проходит с октября по декабрь 2026 года. Заявки и конкурсные материалы принимаются по 10 ноября 2026 года на электронную почту museumsvo64@yandex.ru.В теме письма необходимо указать: КОНКУРС_2026.Положение о конкурсе, форма заявки и другие документы доступны для скачивания по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/MUciv3p8hLmfpA