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Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Музеи СВО: хранители ратной истории»

Новости
Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Музеи СВО: хранители ратной истории»

 
В 2026 году проводится конкурс «Музеи СВО: хранители ратной истории». К участию приглашаются музеи, образовательные организации, музейные специалисты и учащиеся, реализующие проекты и программы, посвященные специальной военной операции.
 
Участниками конкурса могут стать государственные и муниципальные музеи; музеи школ и колледжей, детские сады, где есть музейный уголок, посвященный специальной военной операции, музейные работники и сотрудники учреждений музейного типа, учащиеся школ, колледжей и организаций дополнительного образования.
 
Конкурс проводится по трем номинациям:
«Лучший музей СВО»;
«Лучший экскурсовод»;
«Лучший музейный проект».
 
Победителей ждут ценные подарки.
 
Конкурс проходит с октября по декабрь 2026 года. Заявки и конкурсные материалы принимаются по 10 ноября 2026 года на электронную почту museumsvo64@yandex.ru.
 
В теме письма необходимо указать: КОНКУРС_2026.
 
Положение о конкурсе, форма заявки и другие документы доступны для скачивания по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/MUciv3p8hLmfpA
 