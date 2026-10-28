За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ

просмотров: 162

Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность.За ложное сообщение о взрыве и поджоге из хулиганских побуждений грозит штраф до 2 млн рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет.Лишить свободы на срок до 5 лет могут за такое сообщение в отношении объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, банков и так далее. Сообщение с целью дестабилизации деятельности органов власти влечет наказание до 8 лет лишения свободы. Если в результате погиб человек, то максимальный срок лишения свободы еще выше — 10 лет.Привлечь по указанной статье могут и детей, достигших 14 лет. Вместе с уголовной ответственностью злоумышленнику грозит и материальная — она связана с возмещением всех затрат за выезд спецслужб.За ребенка материальный ущерб возмещают родители или иные законные представители, если его доходов или имущества недостаточно