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За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ

Новости
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ



Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность.

За ложное сообщение о взрыве и поджоге из хулиганских побуждений грозит штраф до 2 млн рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет.

Лишить свободы на срок до 5 лет могут за такое сообщение в отношении объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, банков и так далее. Сообщение с целью дестабилизации деятельности органов власти влечет наказание до 8 лет лишения свободы. Если в результате погиб человек, то максимальный срок лишения свободы еще выше — 10 лет.

Привлечь по указанной статье могут и детей, достигших 14 лет. Вместе с уголовной ответственностью злоумышленнику грозит и материальная — она связана с возмещением всех затрат за выезд спецслужб.

За ребенка материальный ущерб возмещают родители или иные законные представители, если его доходов или имущества недостаточно