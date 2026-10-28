Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 19 грантовый конкурс

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Подать заявки и претендовать на грантовую поддержку могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.Участникам предстоит выбрать одно из 12 тематических направлений, включая «Единство с судьбой России», «Крепкая семья», «Культурный код» и другие, а также обосновать соответствие проекта одной из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей.«Креативная идея — это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом. Наша задача — поддержать авторов на самом старте, дать им ресурс и уверенность, чтобы смелые культурные проекты дошли до зрителя», — отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.Кроме того, можно обратиться в один из проектных офисов в 38 регионах России — там готовы рассказать каждому все о социокультурном проектировании.Заявочная кампания продлится до 7 декабря включительно. Подать заявку можно в электронном виде через сайт фондкультурныхинициатив.рф.