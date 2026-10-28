Свято-Троицкий собор Балаково освятили после масштабной реставрации: храм Шехтеля восстанавливали почти два десятилетия

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Великое освящение собором архиереев

Почти 20 лет восстановления: от разрухи до благолепия



Роспись как завершающий штрих



Личная история каждого





Праздник, который объединил город



Чин Великого освящения совершили сразу пять архиереев: митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Балаковский и Николаевский Иннокентий, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и епископ Покровский и Новоузенский Феодор. Одним из главных моментов богослужения стало возложение частицы мощей священномученика Владимира Четверина в новый престол: с этого дня храм обрёл полноту православной литургической жизни.и назвал произошедшее возрождением святыни к новой жизни, напомнив, что старинные храмы Саратовской земли – настоящие жемчужины.«Храм, который был спроектирован известным архитектором Фёдором Шехтелем и построен более века назад, пережил непростые времена и сегодня снова сияет. Я думаю, что, видя, как он наполнен людьми, какое происходит здесь действо, радуются в душе своей благотворители».Возрождение собора стало общим делом многих людей и организаций. Особый вклад в это благое дело внесла компания «ФосАгро» – ведущий отечественный производитель минеральных удобрений. Она строит храмы во всех регионах своего присутствия и на протяжении почти двух десятилетий выделяет средства на восстановление балаковской святыни.поделился впечатлениями:«Началось всё в 2007 году, когда наше руководство побывало в храме, в котором тогда царила полная разруха. Присутствуя сегодня на освящении восстановленного собора, душа радуется при виде всего этого благолепия и красоты».За эти годы в храме появились новые колокола и иконостас, были отремонтированы помещения. Одним из самых сложных и продолжительных этапов возрождения святыни стало восстановление и реставрация уникальных мозаичных икон над входами в здание.«Я называю эти иконы чудотворными, потому что, благодаря им, храм уцелел. И сегодня мы присутствуем при дивном событии – освящении храма-мученика».В этом году мастера православной артели «Радость» завершили роспись стен собора: они изучали сохранившиеся эскизы Шехтеля и бережно дополняли замысел архитектора образами святых, в том числе новомучеников XX века., что роспись стала завершающим штрихом многолетнего преображения собора, а лики святых на стенах создают особую атмосферу, располагающую к молитве.«Когда мы приходим в храм и видим красоту, которая создаётся трудами многих людей, душа невольно устремляется к Богу. Сегодня мы увидели, насколько важны вера, созидание и участие каждого в общем деле. Такие места объединяют людей, помогают сохранять духовные традиции и передавать их следующим поколениям», –Перед нанесением краски на стены, их очистили от копоти, заново оштукатурили, отремонтировали систему отопления, установили температурные датчики, обустроили вентиляцию и канализацию. В этом году установили автономную газовую котельную, которая решила давнюю проблему нестабильного теплоснабжения. В холодное время года она создаст в помещениях собора температуру комфортную для людей и необходимую для сохранности росписи.Преобразилось и пространство вокруг собора: появились новая система освещения, газон с автополивом, отремонтированные дорожки, парковка, детская площадка и сцена для массовых мероприятий.Для многих балаковцев праздник стал частью собственной биографии. Сотрудник Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и прихожанин собора Александр Муравьёв старается приходить сюда не только по большим праздникам.«Поддерживать духовные ценности необходимо. Особенно сейчас, когда людям так важно чувствовать единство и находить внутреннее спокойствие. Когда есть церковь, когда люди веруют и вкладывают в это душу и сердце, появляется уверенность в будущем. Спасибо всем, кто участвует в восстановлении храма. Добрые дела возвращаются людям большой отдачей», –У Ульяны Синдеевой со Свято-Троицким собором связаны самые дорогие воспоминания: здесь крестили её и мужа, сюда они приходили в детстве и юности, в радостные и непростые моменты жизни. Начало росписи она помнит особенно хорошо.«Мы приходили, когда внутри ещё стояли строительные леса, и гадали, каким станет храм. А когда впервые увидели голубые оттенки и множество красивых изображений, почувствовали настоящее тепло. На втором этаже, где обычно находится хор, дух захватывает от красоты. Для нас освящение собора – историческое событие. Мы обязательно расскажем детям, что были здесь в такой день», –После первой Божественной литургии на новой сцене прошёл праздничный концерт, а волонтёры балаковского движения «Добротолюбие» организовали благотворительную ярмарку и трапезу с кашей, пирогами, чаем, выпечкой и фруктами.Тем временем духовенство и почётные гости отправились на экскурсию в Балаковский филиал АО «Апатит». Первой остановкой стал заводской храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского, освящённый в 2018 году: небольшая, но удивительно уютная церковь на призаводской территории, куда сотрудники могут зайти в перерыве или после смены, чтобы побыть в тишине, помолиться и обрести душевное равновесие.Гости также побывали в физкультурно-оздоровительном комплексе и корпоративном интерактивно-познавательном центре «Академия плодородия», где познакомились с историей предприятия, его производством и ролью минеральных удобрений в сельском хозяйстве.«Такой высокий уровень культуры на производстве, отношения к людям, как на ФосАгро, редко где можно встретить, и это не только моё впечатление: это признание государства, которое несколько лет называет эту компанию одной из лучших в России. Я очень благодарен руководству за эту экскурсию, поскольку одно дело – услышать о предприятии по телевизору, и совсем другое – убедиться лично в его масштабах и результатах развития, в том, что руководство ФосАгро заботится о здоровье и благополучии своих работников. Эта поддержка важна во все времена, а в нынешней ситуации такая деятельность приобретает особое значение: она помогает людям нашей страны жить, учиться, трудиться и учит любви к Родине».Erid:2SDnjdd8Ac4