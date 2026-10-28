В Саратове открылся XII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой

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26 октября в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой торжественно открылся XII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой. Событие стало кульминацией Всероссийского этнокультурного проекта «С Валенками по России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Год единства народов России.Праздник народного искусства начался с возложения цветов к памятнику легендарной певице Лидии Руслановой — одной из самых ярких и любимых исполнительниц русской народной песни. Затем в большом зале Центра состоялась торжественная церемония открытия, объединившая представителей органов власти, деятелей культуры, участников конкурса и зрителей.Участников приветствовала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова:«Народная песня - это душа народа, а наш конкурс - настоящий праздник души и традиции. Особое звучание конкурс приобретает в Год единства народов России. Широкий возрастной диапазон участников и география конкурса — всё это свидетельство того, что песенная традиция жива, она развивается и передаётся из поколения в поколение. Уверена, конкурс порадует нас новыми именами и талантами».Торжественный вечер продолжила концертная программа. На сцене выступили ансамбль народных инструментов «Лель», ансамбль народной песни «Благодать», ансамбль песни и танца «Саратовские переборы», ансамбль народного танца «Варенька», а также лауреаты Руслановского конкурса прошлых лет Дарья Горбунова и Дарья Саркисян.Завершился праздник совместным исполнением песни «Нужна одна Победа!». Вместе с участниками её исполнил народный артист Российской Федерации, председатель жюри конкурса Василий Овсянников.Конкурсные прослушивания пройдут с 27 по 29 октября. Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и гала-концерт лауреатов состоятся 30 октября.