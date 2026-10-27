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В Энгельсском краеведческом музее представят новую книгу о художнике Якове Вебере

Новости
В Энгельсском краеведческом музее представят новую книгу о художнике Якове Вебере

 
28 октября 2026 года в 15:00 в Энгельсском краеведческом музее состоится презентация книги искусствоведа Веры  Хорошиловой «Яков Веберъ. Волга и Ея окрестности». Мероприятие пройдёт в новом выставочном пространстве «Яков Вебер: живопись и документы».
 
Презентация станет одним из знаковых  событий в обновлённых залах музея, капитально отремонтированного в 2025–2026 годах в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья». Напомним: благодаря ремонту обновлены фасад, кровля, входная группа и внутренние экспозиционно-выставочные пространства, что позволило создать современную и комфортную площадку для выставок, образовательных программ и встреч с посетителями.
 
Издание 2026 года посвящено жизни и творчеству земляка-художника Якова  Вебера — выдающегося мастера волжского пейзажа. Это третья авторская книга Веры  Хорошиловой о художнике. В новом издании представлены ранее не публиковавшиеся материалы, фотодокументы и репродукции произведений из частных и государственных собраний.
 
В рамках презентации Вера Хорошилова — искусствовед, сотрудник Нижегородского государственного художественного музея — расскажет о малоизвестных страницах творчества Якова Вебера и представит новые исследовательские материалы. Гостей ждёт живой диалог с автором и возможность задать вопросы.
 
Вход свободный.
 