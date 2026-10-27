Секции по шахматам появятся в каждой школе Саратовской области
Буквально вчера завершился первый масштабный региональный турнир среди детей по шахматам. Соревнования собрали 33 тысячи ребят со всей области. Учитывая востребованность и множество положительных отзывов как от самих юных спортсменов, так и от их родителей и наставников, принято решение сделать турнир ежегодным.
Поздравить саратовских ребят приезжал сенатор, международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. Подробно обсуждали с ним развитие этого вида спорта в Саратовской области. Сергей Александрович будет активно поддерживать это направление в регионе, чем, уверен, вдохновит еще больше детей заниматься шахматами.
Со своей стороны считаю правильным открыть бесплатные секции по шахматам в каждой школе Саратовской области, предоставив любому ребенку возможность развиваться в этой игре, в том числе и пойти по пути профессионального спорта. Поставил задачу министерству спорта совместно с министерством образования проработать данный вопрос, чтобы уже в следующем году реализовать это решение.
Поздравить саратовских ребят приезжал сенатор, международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. Подробно обсуждали с ним развитие этого вида спорта в Саратовской области. Сергей Александрович будет активно поддерживать это направление в регионе, чем, уверен, вдохновит еще больше детей заниматься шахматами.
Со своей стороны считаю правильным открыть бесплатные секции по шахматам в каждой школе Саратовской области, предоставив любому ребенку возможность развиваться в этой игре, в том числе и пойти по пути профессионального спорта. Поставил задачу министерству спорта совместно с министерством образования проработать данный вопрос, чтобы уже в следующем году реализовать это решение.