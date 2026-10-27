Секции по шахматам появятся в каждой школе Саратовской области

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Поздравить саратовских ребят приезжал сенатор, международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. Подробно обсуждали с ним развитие этого вида спорта в Саратовской области. Сергей Александрович будет активно поддерживать это направление в регионе, чем, уверен, вдохновит еще больше детей заниматься шахматами.Со своей стороны считаю правильным открыть бесплатные секции по шахматам в каждой школе Саратовской области, предоставив любому ребенку возможность развиваться в этой игре, в том числе и пойти по пути профессионального спорта. Поставил задачу министерству спорта совместно с министерством образования проработать данный вопрос, чтобы уже в следующем году реализовать это решение.