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Секции по шахматам появятся в каждой школе Саратовской области

Новости
Буквально вчера завершился первый масштабный региональный турнир среди детей по шахматам. Соревнования собрали 33 тысячи ребят со всей области. Учитывая востребованность и множество положительных отзывов как от самих юных спортсменов, так и от их родителей и наставников, принято решение сделать турнир ежегодным.



Поздравить саратовских ребят приезжал сенатор, международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. Подробно обсуждали с ним развитие этого вида спорта в Саратовской области. Сергей Александрович будет активно поддерживать это направление в регионе, чем, уверен, вдохновит еще больше детей заниматься шахматами. 

Со своей стороны считаю правильным открыть бесплатные секции по шахматам в каждой школе Саратовской области, предоставив любому ребенку возможность развиваться в этой игре, в том числе и пойти по пути профессионального спорта. Поставил задачу министерству спорта совместно с министерством образования проработать данный вопрос, чтобы уже в следующем году реализовать это решение.