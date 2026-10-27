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Саратовский педагог представила регион на всероссийском фестивале «Казачья доблесть, дух и слава»

Новости
Саратовский педагог представила регион на всероссийском фестивале «Казачья доблесть, дух и слава»


Всероссийский фестиваль-конкурс педагогических работников казачьих образовательных организаций «Казачья доблесть, дух и слава» прошёл 21–23 октября в станице Вёшенской – на родине М. А. Шолохова. В мероприятии приняли участие более 100 педагогов из 14 регионов России, от Анапы до Сахалина.

Саратовский педагог представила регион на всероссийском фестивале «Казачья доблесть, дух и слава»

Единственный представитель от Саратовской области

Честь региона на масштабном всероссийском форуме отстаивал клуб ВПК КПО «Пластун». Педагог дополнительного образования Наталья Афросина представила свою работу «Семья, школа и казачий клуб» в номинации «Семья и школа: лучшие практики работы с родителями».

Её проект продемонстрировал эффективные методы взаимодействия с родителями и вовлечения семей в сохранение казачьих традиций.

Саратовский педагог представила регион на всероссийском фестивале «Казачья доблесть, дух и слава»

Организаторы и культурная программа

Организатором мероприятия выступило Всероссийское казачье общество при поддержке Союза казачьей молодёжи России, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Саратовский педагог представила регион на всероссийском фестивале «Казачья доблесть, дух и слава»

Участники выражают искреннюю благодарность Музею-заповеднику «Тихий Дон» за познавательные экскурсии и насыщенную культурную программу, которая позволила глубже погрузиться в историю и быт донского казачества.