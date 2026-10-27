Саратовский педагог представила регион на всероссийском фестивале «Казачья доблесть, дух и слава»

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Всероссийский фестиваль-конкурс педагогических работников казачьих образовательных организаций «Казачья доблесть, дух и слава» прошёл 21–23 октября в станице Вёшенской – на родине М. А. Шолохова. В мероприятии приняли участие более 100 педагогов из 14 регионов России, от Анапы до Сахалина.Честь региона на масштабном всероссийском форуме отстаивал клуб ВПК КПО «Пластун». Педагог дополнительного образования Наталья Афросина представила свою работу «Семья, школа и казачий клуб» в номинации «Семья и школа: лучшие практики работы с родителями».Её проект продемонстрировал эффективные методы взаимодействия с родителями и вовлечения семей в сохранение казачьих традиций.Организатором мероприятия выступило Всероссийское казачье общество при поддержке Союза казачьей молодёжи России, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон».Участники выражают искреннюю благодарность Музею-заповеднику «Тихий Дон» за познавательные экскурсии и насыщенную культурную программу, которая позволила глубже погрузиться в историю и быт донского казачества.