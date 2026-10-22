На ФАПах Ртищевского района за девять месяцев 2026 года проведено свыше 20 тысяч ЭКГ-исследований

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ЭКГ-исследования являются важнейшим инструментом в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, они способствуют своевременному началу лечения и снижению уровня смертности. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в период с 2023 по 2025 гг. были закуплены современные ЭКГ-аппараты в сельские медицинские подразделения районной больницы.«Современные электрокардиографы позволяют быстро и надёжно выявлять сердечно-сосудистые патологии. Такое оборудование повышает точность диагностики, ускоряет принятие клинических решений и делает обследование более доступным для пациентов, что особенно важно в удалённых населённых пунктах, где каждая минута может быть решающей», — подчеркнула и.о. главного врача Ртищевской районной больницы Оксана Цуцкова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».