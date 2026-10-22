Саратовские профсоюзы завершили сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Профсоюз рядом!»
20 октября завершился сбор гуманитарной помощи в рамках акции Саратовской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ «Профсоюз рядом!».
Повод для акции
Мероприятие было приурочено сразу к нескольким значимым событиям:
- Всемирному Дню действий «За достойный труд!»;
- Году организационного укрепления в Профсоюзе;
- 95-летию Саратовской областной организации Профсоюза.
Масштаб участия
В акции приняли участие 22 первичные профсоюзные организации, а также комитет Профсоюза госучреждений Саратовской области.
В список необходимого имущества вошли:
- влажные салфетки и полотенца;
- туристические плиты и газ;
- электрические удлинители 50 и 100 метров;
- сетевые фильтры на 5 розеток;
- армейские спальные мешки;
- маскировочные сети (зеленые).
Активные участники сбора
Особенно активно включились в сбор помощи профсоюзные организации:
- Минтруда Саратовской области;
- Саратовской областной Думы;
- Саратовской таможни;
- ОГУ «Государственный архив Саратовской области»;
- Энгельсской городской организации Профсоюза.
Помощь со всей области
Гуманитарная помощь приходила из разных районов Саратовской области – от администраций и социозащитных учреждений:
- Краснокутского;
- Самойловского;
- Ровенского;
- Балашовского;
- Базарно-Карабулакского;
- Вольского;
- Аткарского;
- Марксовского;
- Энгельсского;
- Аркадакского;
- Краснопартизанского муниципальных районов.
«Браслеты выживания» от таможенников
Необычную посылку передали от Молодежного совета Саратовской таможни. Они изготовили партию «браслетов выживания».
Каждый браслет сплетен особым способом из сверхпрочного материала паракорд. Уникальность этого изделия заключается в том, что за считанные секунды браслет легко распускается, превращаясь в крепкую пятиметровую веревку.
Сладкие подарки для бойцов
Инициативу проявили и члены первичной профсоюзной организации ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области». Члены Профсоюза приобрели и передали большую партию сладких конфет для участников специальной военной операции.
Передача помощи адресатам
Собранная помощь уже передана в Волжское казачье войско Саратовский округ для добровольческого казачьего отряда БАРС-15 «Ермак».
Благодарность участникам
Организаторы выражают благодарность социальным партнерам, первичным профсоюзным организациям и председателям за активное участие в акции и свое неравнодушие.