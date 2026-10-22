Саратовские профсоюзы завершили сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Профсоюз рядом!»

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20 октября завершился сбор гуманитарной помощи в рамках акции Саратовской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ «Профсоюз рядом!».Мероприятие было приурочено сразу к нескольким значимым событиям:- Всемирному Дню действий «За достойный труд!»;- Году организационного укрепления в Профсоюзе;- 95-летию Саратовской областной организации Профсоюза.В акции приняли участие 22 первичные профсоюзные организации, а также комитет Профсоюза госучреждений Саратовской области.В список необходимого имущества вошли:- влажные салфетки и полотенца;- туристические плиты и газ;- электрические удлинители 50 и 100 метров;- сетевые фильтры на 5 розеток;- армейские спальные мешки;- маскировочные сети (зеленые).Особенно активно включились в сбор помощи профсоюзные организации:- Минтруда Саратовской области;- Саратовской областной Думы;- Саратовской таможни;- ОГУ «Государственный архив Саратовской области»;- Энгельсской городской организации Профсоюза.Гуманитарная помощь приходила из разных районов Саратовской области – от администраций и социозащитных учреждений:- Краснокутского;- Самойловского;- Ровенского;- Балашовского;- Базарно-Карабулакского;- Вольского;- Аткарского;- Марксовского;- Энгельсского;- Аркадакского;- Краснопартизанского муниципальных районов.Необычную посылку передали от Молодежного совета Саратовской таможни. Они изготовили партию «браслетов выживания».Каждый браслет сплетен особым способом из сверхпрочного материала паракорд. Уникальность этого изделия заключается в том, что за считанные секунды браслет легко распускается, превращаясь в крепкую пятиметровую веревку.Инициативу проявили и члены первичной профсоюзной организации ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области». Члены Профсоюза приобрели и передали большую партию сладких конфет для участников специальной военной операции.Собранная помощь уже передана в Волжское казачье войско Саратовский округ для добровольческого казачьего отряда БАРС-15 «Ермак».Организаторы выражают благодарность социальным партнерам, первичным профсоюзным организациям и председателям за активное участие в акции и свое неравнодушие.