Отопление подключено во всех 43 социозащитных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей

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На территории региона функционируют 123 подведомственных учреждения, в том числе 43 стационарных учреждения с круглосуточным пребыванием людей.«Готовность к отопительному периоду всех социозащитных учреждений подтверждается 100% получением паспортов готовности. На сегодняшний день отопление подключено во всех учреждениях стационарного типа. К теплоснабжению подключены 43 учреждения с круглосуточным пребыванием граждан, в том числе дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, социально-реабилитационные центры. Пуск тепла осуществлен в 119 социозащитных учреждениях», – отметили в региональном минтруде.В учреждениях, где подача тепла еще не началась, температурный режим поддерживается с помощью отопительных приборов. При этом соблюдаются установленный нормативами температурный режим и все меры безопасности.По вопросам пуска отопления в социозащитных учреждениях можно обращаться по номеру телефона: 8-800-775-21-09.