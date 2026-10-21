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В Год единства народов России Саратов вновь станет столицей народной песни

Новости
В Год единства народов России Саратов вновь станет столицей народной песни

 
Саратовская область принимает Всероссийский проект «С Валенками по России», посвящённый Году единства народов России. Главным событием проекта станет XII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой — выдающейся певицы, чьё имя неразрывно связано с Саратовской землёй и богатейшими традициями отечественной культуры. Конкурс пройдет с 26 по 30 октября 2026 года.
 
- В Год единства народов России конкурс имени Лидии Руслановой приобретает особое звучание. Народная песня хранит культурный код нашей страны, помогает почувствовать связь поколений и объединяет людей разных национальностей. Руслановский конкурс не только открывает новые имена, но и поддерживает талантливых исполнителей, сохраняет традиции народного вокала. Для Саратовской области это важный культурный проект и дань уважения выдающемуся наследию Лидии Руслановой, - отметила министр культуры Саратовской области  Наталия Щелканова.
 
Мастерство конкурсантов оценит авторитетное жюри. В его составе — народные артисты Российской Федерации Василий Овсянников, Надежда Крыгина, Елена Сапогова, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова.
 
Торжественное открытие конкурса состоится 26 октября в 18.30 в большом зале Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой. В этот вечер участников и гостей ждут церемония открытия и жеребьёвка конкурсантов.
 
С 27 по 29 октября в малом зале Центра пройдут конкурсные прослушивания. За победу будут бороться исполнители четырёх возрастных групп.
 
 Особым событием программы станут мастер-классы членов жюри, которые состоятся 28 октября и позволят молодым исполнителям получить профессиональные рекомендации ведущих мастеров народного вокала.
 
Финалом проекта станет торжественная церемония закрытия, награждение победителей и гала-концерт лауреатов XII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой. Они пройдут 30 октября в 13.00 в большом зале Центра народного творчества.
 
Все мероприятия состоятся в Саратовском областном центре народного творчества имени Л. А. Руслановой (ул. им. Ломоносова М. В., зд. 20).
 