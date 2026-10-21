В Год единства народов России Саратов вновь станет столицей народной песни

просмотров: 79

Саратовская область принимает Всероссийский проект «С Валенками по России», посвящённый Году единства народов России. Главным событием проекта станет XII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой — выдающейся певицы, чьё имя неразрывно связано с Саратовской землёй и богатейшими традициями отечественной культуры. Конкурс пройдет с 26 по 30 октября 2026 года.- В Год единства народов России конкурс имени Лидии Руслановой приобретает особое звучание. Народная песня хранит культурный код нашей страны, помогает почувствовать связь поколений и объединяет людей разных национальностей. Руслановский конкурс не только открывает новые имена, но и поддерживает талантливых исполнителей, сохраняет традиции народного вокала. Для Саратовской области это важный культурный проект и дань уважения выдающемуся наследию Лидии Руслановой, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Мастерство конкурсантов оценит авторитетное жюри. В его составе — народные артисты Российской Федерации Василий Овсянников, Надежда Крыгина, Елена Сапогова, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова.Торжественное открытие конкурса состоится 26 октября в 18.30 в большом зале Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой. В этот вечер участников и гостей ждут церемония открытия и жеребьёвка конкурсантов.С 27 по 29 октября в малом зале Центра пройдут конкурсные прослушивания. За победу будут бороться исполнители четырёх возрастных групп.Особым событием программы станут мастер-классы членов жюри, которые состоятся 28 октября и позволят молодым исполнителям получить профессиональные рекомендации ведущих мастеров народного вокала.Финалом проекта станет торжественная церемония закрытия, награждение победителей и гала-концерт лауреатов XII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой. Они пройдут 30 октября в 13.00 в большом зале Центра народного творчества.Все мероприятия состоятся в Саратовском областном центре народного творчества имени Л. А. Руслановой (ул. им. Ломоносова М. В., зд. 20).