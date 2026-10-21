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В Саратовской области состоялся разведывательный выход, приуроченный к Дню отца

Новости
В Саратовской области состоялся разведывательный выход, приуроченный к Дню отца

 
В минувшие выходные в Саратове прошел разведывательный выход для отцов и детей, приуроченный к празднованию Дня отца. Мероприятие организовано сотрудниками областного центра экологии, краеведения и туризма с целью укрепления семейных ценностей и преемственности поколений.
 
Продолжительность мероприятия составила 8 часов. В ходе выхода участники отработали практические навыки командного взаимодействия и действия в полевых условиях.
 
В программу вошли следующие элементы подготовки: маскировка и скрытное перемещение на местности; организация скрытной радиосвязи; штурмовая подготовка, включавшая преодоление учебного минного поля с растяжками, обнаружение 15 скрытых объектов с использованием оптического прицела и выполнение упражнений по стрельбе по мишеням.
 
Базовый лагерь участников был развернут на исторической территории, где ранее располагался штаб НКВД, а впоследствии проживал саратовский краевед Дмитрий Сергеевич Худяков.
 