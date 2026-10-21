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В селе Меловое Красноармейского района активные жители контролируют строительство нового ФАПа

Новости
В селе Меловое Красноармейского района активные жители контролируют строительство нового ФАПа

 
Новый ФАП возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Монтаж нового ФАПа в прямом смысле приблизит оказание медицинской помощи проживающим в селе. Осталось совсем немного до того момента, как в окнах  нового ФАПа загорится свет.
 
В селе Меловое Красноармейского района активные жители контролируют строительство нового ФАПа

ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки. Установка новых фельдшерско-акушерских пунктов позволяет повысить доступность медицинской помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан. Все ФАПы соответствуют современным требованиям, оснащены новым медоборудованием, там работают аптечные пункты.
 
 Кроме того, открытие таких ФАПов обеспечивает комфортные условия труда для медперсонала. Все это в комплексе создает условия для оказания качественной медпомощи жителям в условиях сельской местности.
 
«Жители села Меловое, с большим воодушевлением следят за возведением нового ФАП. Здание уже обретает свои очертания. Впереди - внутренняя отделка, коммуникации и самое главное - оснащение современным оборудованием. В новом ФАПе предусмотрены просторные кабинеты для приема, процедурная и все условия для комфорта пациентов. Люди, которым предстоит наблюдаться в этих стенах, лично убедились, что работы выполняются качественно», - поделился главный врач Красноармейской районной больницы Анзор Бахаев.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».