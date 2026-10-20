В Петровске презентовали казачье гончарное ремесло и анонсировали открытие мастерской
В минувшую субботу на привокзальной площади Петровска прошла ярмарка, ставшая площадкой для презентации самобытного казачьего ремесла. Мастер и атаман Петровского станичного казачьего общества представил жителям города уникальные изделия из глины.
Живой интерес к традициям
На ярмарке были представлены глиняные игрушки, подковы и другие изделия декоративно-прикладного искусства. Авторские работы мастера вызвали живой интерес и пользовались активным спросом у жителей Петровска, подтверждая востребованность народных промыслов.
Старт социального проекта
Ярмарка предварила старт социального проекта «Гончарная мастерская: глиняные традиции Петровского района». Его реализация началась в сентябре 2026 года при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.
Первые результаты и планы на будущее
На сегодняшний день петровские казаки уже протестировали оборудование новой Гончарной мастерской и создали серию глиняных игрушек. Это наглядно демонстрирует возможности обновленной площадки и преемственность ремесленных традиций.
В октябре состоится торжественное открытие Гончарной мастерской. Новая площадка предоставит уникальную возможность петровским школьникам и молодежи изучить и возродить глиняные традиции родного района.