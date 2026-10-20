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В Петровске презентовали казачье гончарное ремесло и анонсировали открытие мастерской

Новости
В Петровске презентовали казачье гончарное ремесло и анонсировали открытие мастерской


В минувшую субботу на привокзальной площади Петровска прошла ярмарка, ставшая площадкой для презентации самобытного казачьего ремесла. Мастер и атаман Петровского станичного казачьего общества представил жителям города уникальные изделия из глины.

Живой интерес к традициям

На ярмарке были представлены глиняные игрушки, подковы и другие изделия декоративно-прикладного искусства. Авторские работы мастера вызвали живой интерес и пользовались активным спросом у жителей Петровска, подтверждая востребованность народных промыслов.

Старт социального проекта

Ярмарка предварила старт социального проекта «Гончарная мастерская: глиняные традиции Петровского района». Его реализация началась в сентябре 2026 года при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.

Первые результаты и планы на будущее

На сегодняшний день петровские казаки уже протестировали оборудование новой Гончарной мастерской и создали серию глиняных игрушек. Это наглядно демонстрирует возможности обновленной площадки и преемственность ремесленных традиций.

В октябре состоится торжественное открытие Гончарной мастерской. Новая площадка предоставит уникальную возможность петровским школьникам и молодежи изучить и возродить глиняные традиции родного района.