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Развитие первичного звена: в Озинках созданы комфортные условия для пациенток

Новости
Развитие первичного звена: в Озинках созданы комфортные условия для пациенток

 
В здании новой поликлиники в Озинском районе, построенной в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, предусмотрен отдельный блок для приёма женщин гинекологического и акушерского  профиля.
 
В блоке предусмотрен кабинеты для осмотра и приема пациенток, процедурный и смотровой кабинеты, кабинет УЗИ, кабинет медико-социальной и психологической помощи женщинам, кабинет врача-терапевта.
 
«Здесь оказывают перинатальную и гинекологическую помощь, а также консультирование по вопросам контрацепции, психолог проводит консультации для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также осуществляется специализированная медицинская помощь.
Все это позволяет создать современные и комфортные условия для оказания и получения медицинской помощи женщинам Озинского района», - прокомментировала главный врач Светлана Бибикова.
 
Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 