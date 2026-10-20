Развитие первичного звена: в Озинках созданы комфортные условия для пациенток

просмотров: 153

В здании новой поликлиники в Озинском районе, построенной в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, предусмотрен отдельный блок для приёма женщин гинекологического и акушерского профиля.В блоке предусмотрен кабинеты для осмотра и приема пациенток, процедурный и смотровой кабинеты, кабинет УЗИ, кабинет медико-социальной и психологической помощи женщинам, кабинет врача-терапевта.«Здесь оказывают перинатальную и гинекологическую помощь, а также консультирование по вопросам контрацепции, психолог проводит консультации для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также осуществляется специализированная медицинская помощь.Все это позволяет создать современные и комфортные условия для оказания и получения медицинской помощи женщинам Озинского района», - прокомментировала главный врач Светлана Бибикова.Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».