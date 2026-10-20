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От старинной игры до древней находки: музей краеведения отмечает 140‑летие новыми выставками

Новости
От старинной игры до древней находки: музей краеведения отмечает 140‑летие новыми выставками

 
15 октября в Саратовском областном музее краеведения продолжилась праздничная программа, посвящённая 140‑летию музея: в рамках юбилейного проекта открылись две новые выставки — «Забавы не для забавы» и «Новое из прошлого».
 
Директор музея Дмитрий  Кубанкин и председатель Общества друзей музея Любовь Соломонова отметили, что представленные экспозиции станут важным подарком Саратовской области в год юбилея — они не только обогащают музейный репертуар, но и помогают сохранить живую связь с историей края.
 
«Забавы не для забавы» - экспозиция, созданная Обществом друзей музея совместно с саратовскими хранителями наследия в рамках проекта «Культурный иммунитет» — победителя конкурса социальных НКО 2026 года, приглашает зрителя в живой мир детства народов края. Через старинные игры, обрядовые предметы и авторские акварели посетители увидят, как народные традиции формировали детский быт и нравственность. Выставку представила учёный секретарь музея Елена Сапожникова.
 
«Новое из прошлого» - выставка собранных за последнее десятилетие археологических находок, пополнивших фонды музея, предстают в новой экспозиции: часть артефактов экспонируется впервые.
 
- Совместный проект музея и АНО «Живая история», выполненный при грантовой поддержке министерства культуры Саратовской области, не просто демонстрирует вещи — он рассказывает истории прошлого и напоминает о нашей ответственности за сохранение культурного наследия, - рассказал  директор музея Дмитрий  Кубанкин.
 
Музей приглашает жителей и гостей региона посетить юбилейные выставки музея — это шанс увидеть редкие находки, познакомиться с малоизвестными традициями и по‑новому ощутить богатство культурной памяти Саратовской области.
 