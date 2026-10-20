Саратовская молодежь проверила свои знания истории Отечества

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В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского прошла патриотическая акция «Тест по истории Отечества». В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветераны боевых действий и специальной военной операции, общественники, студенты и курсанты.В начале мероприятия состоялась торжественная церемония вноса Государственного флага Российской Федерации, Знамени Победы и Вымпела Международного Панфиловского движения. Под аккомпанемент военного оркестра Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии участники исполнили Государственный гимн.Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко подчеркнул: «Акция проводится ежегодно, ее целью является сохранение исторической памяти, недопущение фальсификации истории, воспитание достойной смены героев, ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция стала данью памяти 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой».Первый заместитель председателя Областного совета ветеранов Евгений Усков в своем выступлении напомнил, какую роль сыграла битва под Москвой в ходе всей войны. Его слова о мужестве и стойкости защитников столицы нашли живой отклик у молодежи.Всем участникам акции было предложено написать тест по истории Отечества - ответить на 30 вопросов, охватывающих новейшую историю России. Главный акцент был сделан на событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и, конечно, на ходе и итогах битвы под Москвой. По итогам все участники получили сертификаты, а вместе с ними — новый багаж знаний.Мероприятие организовано Саратовской региональной общественной организацией «Союз саратовских курсантов» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области и Саратовского национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского в рамках реализации социального проекта, ставшего победителем областного конкурса грантов среди некоммерческих неправительственных организаций области.