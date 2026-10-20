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Защиту молодёжи от экстремизма обсудили на региональной конференции

Новости
Защиту молодёжи от экстремизма обсудили на региональной конференции

 
В Саратовской государственной юридической академии состоялась региональная конференция «Экстремизму – нет!», посвящённая профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Мероприятие собрало более 500 участников: студентов, представителей органов власти, правоохранителей, экспертов и религиозных деятелей. Организатором выступило министерство внутренней региональной и муниципальной политики области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
 
На открытии выступили представители министерства внутренней региональной и муниципальной политики, прокуратуры, Следственного комитета и ГУ МВД России по Саратовской области. Они отметили, что противодействие экстремизму и терроризму требует совместных усилий общества и государства.
 
«Проблема вербовки молодёжи не решается разовыми акциями, нужна системная, каждодневная работа. Это координация всех ведомств и организаций: от школы и вуза до правоохранительных органов и некоммерческих организаций. Только так мы можем вовремя заметить опасные сигналы и предложить подростку альтернативу — участие в созидательных проектах, поддержку, внимание. Профилактика должна быть встроена в образовательный процесс и молодёжную политику на постоянной основе. Тогда у экстремистских идей просто не останется пространства», — отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко.
 
В рамках пленарного заседания обсуждались практические механизмы защиты молодёжи. Заведующий кафедрой трудового права СГЮА Кирилл Кротов назвал нравственно-патриотическое воспитание и формирование национальной идеи важным фактором устойчивости подрастающего поколения. Руководитель Координационного центра СГЮА Татьяна Корнаухова рассказала о признаках латентной вербовки, которая часто строится на использовании уязвимостей подростков в социальных сетях и реальной жизни. Представитель ГУ МВД России по Саратовской области Александр Логинов разъяснил правовые механизмы противодействия деструктивным сценариям в интернете и алгоритмы безопасного поведения в цифровом пространстве.
 
После пленарной части работа продолжилась на трёх тематических площадках. Участники обсуждали информационную безопасность, психологию манипуляции сознанием и методы вовлечения в деструктивные сообщества. Отдельная площадка была посвящена роли НКО и гражданской активности, где позитивная социальная вовлечённость рассматривалась как главная альтернатива радикальным идеям.
 
Конференция внесла вклад в формирование единых подходов для проведения на региональном уровне профилактической работы, раннего выявления угроз и выработки совместных решений.
 