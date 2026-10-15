На цифровую защиту областной музей краеведения получит более 5 млн рублей  

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Для более эффективной работы с комплексной автоматизированной музейной информационной системой учета КАМИС музей приобретет дополнительный модуль «Новая сверка коллекций» и необходимое оборудование.Внедрение нового оборудования и модуля позволит решить комплекс задач музея и его девяти филиалов: обеспечит безопасность музейных предметов и коллекций; будет своевременно определять состояние сохранности экспонатов и контролировать корректность ввода сведений о музейных предметах в базу данных; обеспечит надежное и безопасное хранение учетно-фондовой информации и изображений; сможет удаленно контролировать проведение проверки музейных предметов в филиалах. Кроме того, будет обеспечена передача актуализированных сведений в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.«Современное техническое оснащение — это основа бережного отношения к музейному фонду и надежной работы учреждения. Для Саратовского областного музея краеведения и его филиалов обновление системы учета позволит повысить сохранность коллекций, сделать фондовую работу более точной и оперативной, а также обеспечит оперативную передачу сведений в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. В рамках национального проекта «Семья» мы продолжаем развивать музейную инфраструктуру региона, внедрять современные решения и создавать комфортные условия как для хранения культурного наследия, так и для посетителей», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Реализация проекта станет частью обновления музейной инфраструктуры Саратовской области. В 2027 году в рамках национального проекта «Семья» техническое оснащение получат также Балашовский краеведческий музей и Государственный музей К. А. Федина; на три учреждения планируется направить более 61 млн рублей. Федеральная поддержка направлена на модернизацию музейной инфраструктуры, внедрение современных решений и создание более комфортных условий для посетителей, в том числе семейной аудитории.