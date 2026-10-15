Более 800 саратовских семей воспользовались пунктами проката детских вещей

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«В нашей области выстроена многоуровневая комплексная система поддержки семей с детьми. В качестве помощи саратовским семьям оказывается и такая важная социальная услуга, как прокат детских вещей. В регионе уже работают шесть пунктов, где родители могут взять во временное пользование предметы для ухода за малышом. Здесь есть все необходимое, чтобы облегчить жизнь маме и папе: удобные коляски, стульчики для кормления, ходунки, кроватки и другие вещи для ребенка. Этой услугой не первый год активно пользуются семьи, состоящие у нас на обслуживании», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.Так, с момента открытия пунктами проката воспользовались более 800 семей, в этом году прокат помог 132 семьям. Наиболее востребованы пункты проката в Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах.Работа пунктов проката предметов для ухода за детьми является частью комплекса мер поддержки семей с детьми, предусмотренных региональной программой по повышению рождаемости и национальным проектом Президента России Владимира Путина «Семья».