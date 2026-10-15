15 октября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 15 октября
Специалисты Минздрава провели в Саратове аудит эндокринологический службы
15:30 | 15 октября
На цифровую защиту областной музей краеведения получит более 5 млн рублей  
14:39 | 15 октября
Более 800 саратовских семей воспользовались пунктами проката детских вещей
13:22 | 15 октября
Музей Радищева подготовил программу мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей
11:27 | 15 октября
Валенки рассказали о космосе, Петре Первом  и саратовском калаче  
10:31 | 15 октября
В Саратовской области стартует сезон охоты на норку, куницу и хоря  
19:10 | 14 октября
Субботник и высадка деревьев пройдут в экопарке «Соловьиная роща»
18:31 | 14 октября
Сотрудникам СГЭТ при переходе сохранят ранее повышенный уровень зарплаты
17:10 | 14 октября
Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы
16:12 | 14 октября
Михаил Исаев подал заявление о выходе из состава попечительского совета университета
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 800 саратовских семей воспользовались пунктами проката детских вещей

Новости
В Саратовской области продолжается работа пунктов проката детских вещей и предметов первой необходимости. На сегодняшний день такие пункты работают на базе центров социальной помощи семье и детям в Балашове, Балакове, Энгельсе, Саратове, а также в комплексных центрах социального обслуживания населения Озинского и Екатериновского районов.

 
 
«В нашей области выстроена многоуровневая комплексная система поддержки семей с детьми. В качестве помощи саратовским семьям оказывается и такая важная социальная услуга, как прокат детских вещей. В регионе уже работают шесть пунктов, где родители могут взять во временное пользование предметы для ухода за малышом. Здесь есть все необходимое, чтобы облегчить жизнь маме и папе: удобные коляски, стульчики для кормления, ходунки, кроватки и другие вещи для ребенка. Этой услугой не первый год активно пользуются семьи, состоящие у нас на обслуживании», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.
 
          Так, с момента открытия пунктами проката воспользовались более 800 семей, в этом году прокат помог 132 семьям. Наиболее востребованы пункты проката в Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах.
 
Работа пунктов проката предметов для ухода за детьми является частью комплекса мер поддержки семей с детьми, предусмотренных региональной программой по повышению рождаемости и национальным проектом Президента России Владимира Путина «Семья».
 