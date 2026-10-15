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Валенки рассказали о космосе, Петре Первом  и саратовском калаче  

Новости
Валенки рассказали о космосе, Петре Первом  и саратовском калаче  

Валенки — традиционная зимняя обувь — превратился в арт-объект, символ  истории и местных легенд: в Саратовском  областном Центре  народного творчества имени Руслановой проходит  выставка‑конкурс «Узоры родного края» в рамках Всероссийского этнокультурного проекта «С „Валенками“ по России». Проект объединил мастеров, вдохновлённых природой, героями и архитектурой Поволжья, и показал, как народное ремесло может рассказать о регионе по‑новому.
 
Правило было простым: одной муниципальной территории — один базовый «холст» — заготовка валенка. Дальше — вручную, с вниманием к деталям и памятью поколений, мастера создавали уникальные композиции. В работе участвовали 80 мастеров (категория 23+), как солисты — со своим почерком, так и в командах — в духе совместного творчества. В результате на экспозиции собрали 41 неповторимый валенок.

Валенки рассказали о космосе, Петре Первом  и саратовском калаче  

Проект охватил весь регион: в конкурсе приняли участие представители всех муниципальных районов, городских округов и ЗАТО. Каждое изделие стало мини‑музеем: на войлочных панно оживают космические страницы истории — места приземления Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова, разворачиваются пейзажи Волги — Змеевы горы и Дьяковский лес, звучат голоса степей — тюльпаны Шренка, дрофа, степные сурки и косули. Отдельные работы — как открытки из прошлого — отсылают к знаковым архитектурным образам: Саратовскому автомобильному мосту, Храму Покрова Пресвятой Богородицы, Свято‑Троицкому собору и последней сохранившейся деревянной ветряной мельнице Питерского района.
 
- Выставка не просто показывает уникальные художественные приёмы: она стала платформой для сохранения и передачи культурного кода края, привлечения молодёжи к традициям и развития межмуниципального творческого сотрудничества. В каждой работе — история места, память людей и ощущение причастности к общей культурной карте Поволжья, - отметил директор областного Центра народного творчества  Валерий Зимин.
 