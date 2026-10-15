В Саратовской области стартует сезон охоты на норку, куницу и хоря  

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Также продолжается выдача разрешений на добычу пушных животных — зайца, лису и енотовидную собаку, основной сезон на которых откроется 31 октября. Всего в этом году комитет на добычу пушных животных выдал уже более 3,5 тысяч разрешений, из которых 2,5 тысячи через портал Госуслуг.Напомним, разрешение можно получить: по Почте России, через Госуслуги, а также при личном обращении в комитет.Отметим, в области действует норма допустимой добычи куницы, норки и хоря — не более 2 особей за сезон. При заполнении заявления на Госуслугах необходимо указывать количество, не превышающее эту норму.Вся необходимая информация для обращения с заявлением размещена также на сайте комитета (ohotasaratov.ru) https://ohotasaratov.ru/vydacha-razreshenij-na-dobychu/