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Субботник и высадка деревьев пройдут в экопарке «Соловьиная роща»

Новости
Субботник и высадка деревьев пройдут в экопарке «Соловьиная роща»


17 октября в 10:00 в экопарке «Соловьиная роща» в микрорайоне Солнечный-2 состоятся субботник и высадка деревьев. Мероприятие проводится по инициативе Общественной палаты Саратовской области при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии региона и МБУ «Служба благоустройства Кировского района».

Зеленые зоны для жителей

При поддержке Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина в регионе продолжается реализация проекта по созданию и обновлению зеленых зон отдыха. Одним из результатов этой работы стало создание экопарка «Соловьиная роща» в микрорайоне Солнечный-2.

Личный вклад в благоустройство города

Предстоящий субботник – прекрасная возможность внести личный вклад в благоустройство города, сделать его еще более комфортным и привлекательным для жизни. Участники приведут в порядок территорию экопарка и высадят новые деревья.

«Приглашаю всех небезразличных жителей присоединиться к этой важной и полезной инициативе!» – отметил Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

Полезная информация

- Дата и время: 17 октября, 10:00
- Место: экопарк «Соловьиная роща», микрорайон Солнечный-2, Саратов
- Инициатор: Общественная палата Саратовской области
- Поддержка: Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, МБУ «Служба благоустройства Кировского района»