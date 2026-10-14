Субботник и высадка деревьев пройдут в экопарке «Соловьиная роща»

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17 октября в 10:00 в экопарке «Соловьиная роща» в микрорайоне Солнечный-2 состоятся субботник и высадка деревьев. Мероприятие проводится по инициативе Общественной палаты Саратовской области при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии региона и МБУ «Служба благоустройства Кировского района».При поддержке Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина в регионе продолжается реализация проекта по созданию и обновлению зеленых зон отдыха. Одним из результатов этой работы стало создание экопарка «Соловьиная роща» в микрорайоне Солнечный-2.Предстоящий субботник – прекрасная возможность внести личный вклад в благоустройство города, сделать его еще более комфортным и привлекательным для жизни. Участники приведут в порядок территорию экопарка и высадят новые деревья.«Приглашаю всех небезразличных жителей присоединиться к этой важной и полезной инициативе!» – отметил Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.- Дата и время: 17 октября, 10:00- Место: экопарк «Соловьиная роща», микрорайон Солнечный-2, Саратов- Инициатор: Общественная палата Саратовской области- Поддержка: Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, МБУ «Служба благоустройства Кировского района»