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Сотрудникам СГЭТ при переходе сохранят ранее повышенный уровень зарплаты

Новости
Руководители транспортной отрасли прокомментировали ситуацию в МУПП "Саратовгорэлектротранс".

 
«Принято решение сконцентрировать обслуживание трамвайной сети Саратова на базе одного областного учреждения - ООО «Саратовгорэлектротранс». Коллектив муниципального предприятия будет переведен с сохранением всех социальных гарантий, в том числе уровнем заработной платы. Это одно из главных условий, как и в целом сохранение специалистов.
 
Переход из муниципального ведения на областной уровень — это экономическая необходимость. Муниципальное предприятие долгое время находилось в серьёзном кризисе. Передача функций на региональный уровень даст предприятию необходимую финансовую устойчивость. В рамках нового этапа развития, которое началось с реализацией масштабного проекта по обновлению трамвайной инфраструктуры в Саратове, предприятие перейдет на региональный уровень. Все ранее принятые решения, в том числе по усилению кадровой и материально-технической базы предприятия, будут продолжены. Также как и ранее принятое решение по повышению зарплат. Это важное решение для транспортной системы города», – сообщил министр транспорта области Николай Сергеев.
 
«Встречались с коллективом. Переход в областное государственное учреждение - закономерный этап развития, по которому сейчас идет предприятие. Более того, это логично, так как именно на балансе ООО «Саратовгорэлектротранс» находится имущество, относящееся к трамвайной инфраструктуре.
 
Сразу проговорили с коллективом, что все социальные гарантии и уровень заработной платы, которая была повышена, при переходе будут сохранены. Этот вопрос даже не обсуждается. С учетом всех новых решений, которые происходят по трамвайной сети последние несколько лет,  - это серьезный шаг вперед. И коллектив, в том числе наши старожилы, которые работают с нами не первый десяток лет, поддерживают его», – рассказала генеральный директор МУПП "СГЭТ" Наталия  Жирнова.